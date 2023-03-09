Генеральный директор «Башакшехира»: «Нашему клубу не интересен Кузяев»

Генеральный директор «Истанбул Башакшехир» Мустафа Эрогут прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.

«Нам не предлагали услуги Далера Кузяева. Этот игрок не интересен клубу», — приводит слова Эрогута Sport24.

Ранее сообщалось, что представители игрока предложили услуги 30-летнего футболиста некоторым турецким командам.

Кузяев выступает за «Зенит» с лета 2017 года. Контракт рассчитан до лета 2023 года. За петербуржский клуб в текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач.