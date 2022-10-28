Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 21:27

Агент форварда Соу: «Али очень доволен в Турции, но летом вернется в «Ростов»

Агент форварда Али Соу рассказал, что летом игрок вернется в «Ростов»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Футбольный агент Луиджи Соррентино рассказал о планах на будущее нападающего «Анкарагюджю» Али Соу.

28-летний форвард летом 2022 года приостановил контракт с «Ростовом» и до конца сезона перешел на правах в турецкий клуб. Контракт с российским клубом действует до 30 июня 2025 года.

«Али очень доволен в Турции, и в его клубе всем также довольны им. В данный момент у Соу все отлично, но в футболе, как известно, все меняется каждый день. Для его перехода в новый клуб нужна авторизация от «Ростова». Сейчас сложная ситуация, возможна только аренда, так что пока он продолжит в «Анкарагюджю». А летом, полагаю, Али вернется в «Ростов», — приводит слова агента «РБ спорт».

Соу в сезоне-2022/23 провел восемь матчей в составе «Анкарагюджю» и забил два гола.

Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/agent-sou-ali-ochen-dovolen-v-turtsii-no-letom-vernetsya-v-rostov/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.7508526014
ФК Ростов
Али Соу
0
Читайте также
«Головин — это катастрофа!» Что пишут во Франции про российского футболиста
Загитова легла под капельницу. Может ли это быть допинговым нарушением?
Частичная мобилизация в России завершилась. Главное
Журналистка Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая
Бойцы ММА избили мобилизованных в подмосковном ТЦ
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Барбоза считает, что Дзюба стоит больше 5 миллионов евро
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости