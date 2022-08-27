Камоцци: «Если Балотелли останется в «Адана Демирспор», у них с Дзюбой будет отличный тандем»

Камоцци считает, что у Дзюбы с Балотелли может быть отличным тандем в «Адана Демирспор»

Франко Камоцци, агент и экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, считает, что нападающий «Адана Демирспор» Артем Дзюба может сыграться с форвардом Марио Балотелли.

18 августа 33-летний россиянин подписал контракт с турецким клубом на один год.

«Балотелли — очень хороший игрок, когда хочет играть и думает о футболе, — приводит слова Камоцци «РБ Спорт». — Марио играл в паре с Милито, Это'О, Ибрагимовичем, Агуэро. Не думаю, что для него будет проблемой сыграться с Дзюбой. Поэтому, если Балотелли останется в «Адана Демирспор», у них с Дзюбой будет отличный тандем».

После трех туров чемпионата Турции «Адана Демирспор» набрал шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице.