Дубль Адольфо Гайча принес «Ризеспору» разгромную победу над «Пендикспором»

«Ризеспор» на своем поле разгромил «Пендикспор» в матче 17-го тура чемпионата Турции — 5:1.

Дублем за хозяев отличился форвард Адольфо Гайч, который выступает за турецкий клуб на правах аренды из ЦСКА. Аргентинец забил на 16-й и 54-й минутах. Еще один дубль на счету Даля Варесановича. Одним голом отметился Бенхур Кесер.

«Ризеспор» арендовал у армейцев Гайча в сентябре этого года. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.