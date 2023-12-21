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Дубль Адольфо Гайча принес «Ризеспору» разгромную победу над «Пендикспором»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ризеспор» на своем поле разгромил «Пендикспор» в матче 17-го тура чемпионата Турции — 5:1.

Дублем за хозяев отличился форвард Адольфо Гайч, который выступает за турецкий клуб на правах аренды из ЦСКА. Аргентинец забил на 16-й и 54-й минутах. Еще один дубль на счету Даля Варесановича. Одним голом отметился Бенхур Кесер.

«Ризеспор» арендовал у армейцев Гайча в сентябре этого года. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Турция. Суперлига. 17-й тур
21 дек, 00:00. Yeni Rize Sehir Stadi (Ризе)
Ризеспор
5:1
Пендикспор

Адольфо Гайч
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
0
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