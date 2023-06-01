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Бывший полузащитник «Наполи» Хамшик объявил о завершении карьеры

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Марек Хамшик.
Фото Global Look Press

Словацкий полузащитник Марек Хамшик объявил об уходе из спорта.

Последним клубом 35-летнего полузащитника стал турецкий «Трабзонспор». В прошедшем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее Хамшик выступал за шведский «Гетеборг», китайский «Далянь», «Наполи», «Брешию» и «Слован». Он дважды становился победителем Кубка Италии, один раз выигрывал Суперкубок Италии и один раз побеждал в чемпионате Турции.

Марек Хамшик
Футбол
ФК Наполи
ФК Трабзонспор
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