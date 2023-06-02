Агент Кудряшова ответил на вопрос о планах игрока

Леонид Истрати, агент российского защитника «Антальяспора» Федора Кудряшова, ответил на вопрос о дальнейших профессиональных планах футболиста.

— Федор в ближайшее время сменит лигу?

— Не могу сказать, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова агента.

Кудряшов выступает за «Антальяспор» с 2020 года. В текущем сезоне 36-летний российский футболист принял участие в 13 матчах турецкой команды, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее защитник играл в составе «Сочи», «Ростова», «Терека», «Рубина», «Спартака» и других команд.