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Агент Кудряшова ответил на вопрос о планах игрока

Алина Савинова
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Леонид Истрати, агент российского защитника «Антальяспора» Федора Кудряшова, ответил на вопрос о дальнейших профессиональных планах футболиста.

— Федор в ближайшее время сменит лигу?

— Не могу сказать, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова агента.

Кудряшов выступает за «Антальяспор» с 2020 года. В текущем сезоне 36-летний российский футболист принял участие в 13 матчах турецкой команды, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее защитник играл в составе «Сочи», «Ростова», «Терека», «Рубина», «Спартака» и других команд.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/40/1005145360_agent_kudryashova_otvetil_na_vopros_o_planah_futbolista
Федор Кудряшов
Футбол
РПЛ
ФК Антальяспор
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