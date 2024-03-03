«Галатасарай» обыграл «Бешикташ» и одержал девятую подряд победу в чемпионате Турции

«Галатасарай» на выезде победил «Бешикташ» в матче 28-го тура чемпионата Турции — 1:0.

Гости выиграли благодаря автоголу полузащитника «Бешикташа» Аль-Мусрати на 2-й минуте.

В концовке хозяева остались в меньшинстве — на 88-й минуте красную карточку получил Омар Колли.

«Галатасарай» (75 очков) одержал девятую подряд победу в чемпионате Турции и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Бешикташ» (46) идет на четвертом месте.