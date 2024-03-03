Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Главная
Футбол
Турция

3 марта, 21:06

«Галатасарай» обыграл «Бешикташ» и одержал девятую подряд победу в чемпионате Турции

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Галатасарай» на выезде победил «Бешикташ» в матче 28-го тура чемпионата Турции — 1:0.

Гости выиграли благодаря автоголу полузащитника «Бешикташа» Аль-Мусрати на 2-й минуте.

В концовке хозяева остались в меньшинстве — на 88-й минуте красную карточку получил Омар Колли.

«Галатасарай» (75 очков) одержал девятую подряд победу в чемпионате Турции и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Бешикташ» (46) идет на четвертом месте.

Турция. Суперлига. 28-й тур
03 мар, 00:00. Tupras Stadyumu (Стамбул)
Бешикташ
0:1
Галатасарай

Футбол
ФК Бешикташ
ФК Галатасарай
2
0
Читайте также
Биография Александра Шевченко: детство и карьера теннисиста, сменившего Россию на Казахстан
«Вашингтон» разгромил «Питтсбург» в матче НХЛ
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
«Севилья» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Жирона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Реал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Нигерия — Кот-д`Ивуар: видеообзор, финал Кубка Африки
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

VK Видео эксклюзивно покажет дерби Португалии и Турции

Балотелли взорвал петарду в раздевалке «Аданы Демирспор» после матча чемпионата Турции
Новости
RSS RSS
Все новости