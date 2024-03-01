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1 марта, 17:43

VK Видео эксклюзивно покажет дерби Португалии и Турции

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«Бешикташ» — «Галатасарай» и «Порту» — «Бенфика»: главные футбольные противостояния Турции и Португалии эксклюзивно на платформе VK Видео.

Первая игра, которую смогут увидеть болельщики — дерби «Бешикташ» — «Галатасарай» в 28-м туре чемпионата Турции. Начало встречи суперлиги 3 марта 2024 года в 19.00 по московскому времени на стадионе «Водафон Парк». Это одно из старейших дерби Европы — черно-белый Стамбул против Стамбула красно-желтого. «Галатасарай» борется за чемпионство, а «Бешикташ» пытается занять третье место и добыть путевку в Лигу Европы. «Бешикташ» показывает отличную игру, побеждая в последних пяти матчах. В то время как «Галатасарай» именно на «Водафон Арене» не может выиграть с 2015 года. На своем поле «орлы» непобедимы. Ожидается жесткая и непредсказуемая борьба за победу.

Вторая игра — одно из самых ожидаемых событий в португальском футболе — дерби между «Порту» и «Бенфика». Матч пройдет на стадионе «Драгау» и станет главной игрой 24-го тура примейры. «Порту», занимающий третье место в турнирной таблице, сыграет против нынешнего лидера — «Бенфики». Обе команды показывают отличную игру в этом сезоне, а болельщики смогут насладиться напряженной борьбой за победу.

Трансляции из предматчевой студии VK Видео проведет Эльвин Керимов вместе с Евгением Алдониным, Дмитрием Кузнецовым и Виталием Дьяковым.

«Бешикташ» — «Галатасарай» в 18.25, «Порту» — «Бенфика» в 23.00 (по московскому времени). Уникальная возможность погрузиться в атмосферу жарких футбольных баталий не выходя из дома.

ФК Бенфика
ФК Бешикташ
ФК Галатасарай
ФК Порту
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