Атсу планировал улетать из Турции за пять часов до начала землетрясения

Административный менеджер «Хатайспора» Фатих Илек заявил, что нападающий команды Кристиан Атсу планировал улететь из Турции за пять часов до начала землетрясения.

Ганского форварда не могут найти под завалами на протяжении 11 дней.

«Он попросил об уходе из «Хатайспора». У него было несколько предложений, и тренер дал ему зеленый свет. После того, как Кристиан забил гол, он решил отпраздновать с командой и остаться. У него был забронирован рейс во Францию на 23.00, чтобы вернуться к семье, но он отменил его и решил вернуться на день позже. Затем, в 4 часа утра, произошло землетрясение», — приводит слова Илека Goal.

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии.

Землетрясения в Турции и Сирии привело к гибели более 42 тысяч человек.