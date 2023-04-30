Агент Дзаньоло заявил, что игроком интересовалась «Барселона»

Агент Клаудио Вигорелли, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло, рассказал об интересе к его клиенту со стороны «Барселоны».

«Он был в трансферном списке «Барселоны» в январе, это правда — они оценили его, но, к сожалению, по финансовым причинам это было невозможно. Ему нужно было сменить обстановку, он счастлив в «Галатасарае», — цитирует Вигорелли Relevo.

Дзаньоло в феврале перешел из «Ромы» в «Галатасарай». С того момента 23-летний полузащитник провел 7 матчей за турецкий клуб, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.