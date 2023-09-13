«Адана Демирспор» собирается арендовать полузащитника «ПСЖ» Мишу с правом выкупа

Полузащитник «ПСЖ» Эдуар Мишу близок к переходу в «Адану Демирспор», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, турецкий клуб практически согласовал аренду 20-летнего француза на сезон-2023/24 с правом выкупа. Стороны достигли устной договоренности, осталось лишь заключить сделку официально.

Мишу — воспитанник «ПСЖ». В сезоне-2022/23 он выступал за «Сандерленд» на правах аренды. В составе английской команды хавбек забил 1 гол в 28 матчах.