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Сегодня, 22:19

«Адана Демирспор» собирается арендовать полузащитника «ПСЖ» Мишу с правом выкупа

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «ПСЖ» Эдуар Мишу близок к переходу в «Адану Демирспор», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, турецкий клуб практически согласовал аренду 20-летнего француза на сезон-2023/24 с правом выкупа. Стороны достигли устной договоренности, осталось лишь заключить сделку официально.

Мишу — воспитанник «ПСЖ». В сезоне-2022/23 он выступал за «Сандерленд» на правах аренды. В составе английской команды хавбек забил 1 гол в 28 матчах.

Футбол
ФК Адана Демирспор
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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