Адольфо Гайч забил победный гол в концовке дебютного матча за «Ризеспор»

Нападающий Адольфо Гайч забил гол в дебютном матче за «Ризеспор» против «Коньяспора» в рамках 5-го тура чемпионата Турции (2:1).

24-летний футболист вышел на замену на 62-й минуте встречи и на 90+2-й минуте отметился забитым мячом.

Гайч с 2020 года является игроком ЦСКА. В сентябре 2023-го нападающий на правах аренды перешел в «Ризеспор».

На данный момент «Ризеспор» занимает 2-е место в турнирной таблице турецкой суперлиги. 23 сентября команда встретится с «Сивасспором». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.