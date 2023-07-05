18-летний воспитанник школы Оздоева тренируется с первой командой «Фатих Карагюмрюк»

Воспитанник «Школы футбола Магомеда Оздоева» Микаил Бештоев тренируется с первой командой «Фатих Карагюмрюк», сообщает Sport24.

По информации источника, 18-летний защитник находится на просмотре в турецком клубе. Команда может подписать с ним контракт.

В прошедшем сезоне «Фатих Карагюмрюк» занял 7-е месте в чемпионате Турции, набрав 51 очко за 36 матчей. В составе турецкой команды с 2022 года выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.