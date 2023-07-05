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18-летний воспитанник школы Оздоева тренируется с первой командой «Фатих Карагюмрюк»

Алина Савинова
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Воспитанник «Школы футбола Магомеда Оздоева» Микаил Бештоев тренируется с первой командой «Фатих Карагюмрюк», сообщает Sport24.

По информации источника, 18-летний защитник находится на просмотре в турецком клубе. Команда может подписать с ним контракт.

В прошедшем сезоне «Фатих Карагюмрюк» занял 7-е месте в чемпионате Турции, набрав 51 очко за 36 матчей. В составе турецкой команды с 2022 года выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-05-vospitannik-shkoly-ozdoyeva-treniruyetsya-s-pervoy-komandoy-fatikh-karagyumryuk
Магомед Оздоев
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
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