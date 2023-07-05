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Сегодня, 19:55

Президент «Фенербахче» подтвердил уход Гюлера. Им интересуется «Реал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Фенербахче» Али Коч заявил, что полузащитник Арда Гюлер покинет команду в летнее трансферное окно.

«После того, как станет ясно, на каких условиях он уйдет, я дам необходимые объяснения. Арды не будет в «Фенербахче» в следующем сезоне», — приводит слова Коча Goal.

Ранее сообщалось, что «Реал» в ближайшее время завершит сделку по переходу Гюлера. Мадридцы заплатят за 18-летнего турка 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне игрок провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Футбол
ФК Реал
ФК Фенербахче
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