Президент «Фенербахче» подтвердил уход Гюлера. Им интересуется «Реал»

Президент «Фенербахче» Али Коч заявил, что полузащитник Арда Гюлер покинет команду в летнее трансферное окно.

«После того, как станет ясно, на каких условиях он уйдет, я дам необходимые объяснения. Арды не будет в «Фенербахче» в следующем сезоне», — приводит слова Коча Goal.

Ранее сообщалось, что «Реал» в ближайшее время завершит сделку по переходу Гюлера. Мадридцы заплатят за 18-летнего турка 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне игрок провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.