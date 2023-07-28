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Сазонова зовут во Францию, Тюкавиным интересовался ЦСКА, Санчес еще может перейти в «Спартак»?

Артем Белинин
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Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Лион» ведет Сазонова

По информации L`Equipe, французский «Лион» и московское «Динамо» согласовали трансфер Сабы Сазонова. Французское издание сообщает, что 21-летний защитник обойдется новому клубу примерно в 3 миллиона евро, а его контракт будет рассчитан на 5 лет. Также в соглашении будет прописан пункт, согласно которому грузинский футболист должен будет провести один сезон в аренде в бельгийском «Моленбеке», с которым у «Лиона» общий владелец, и только после этого отправиться во Францию.

Правда, инсайдер Иван Карпов опровергает данную информацию: «Пока это только интерес от «Лиона», сделки по Сазонову еще нет», — написал журналист, добавив, что переход Сазонова во французский клуб затягивается из-за запрета на регистрацию новичков.

Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.

Саба Сазонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Карраскаль уходит из ЦСКА?

По информации Ивана Карпова, «Атлетико Паранаэнсе» направил оффер в ЦСКА по трансферу Хорхе Карраскаля. Бразильский клуб предложил за 25-летнего полузащитника 7 миллионов евро и 30% в случае будущей продажи — армейцы намерены ответить согласием.

Ранее «Атлетико Паранаэнсе» уже пытался приобрести колумбийца, но в аренду с правом выкупа — москвичи отказались.

Тюкавин мог покинуть «Динамо»

По информации «СЭ», ЦСКА интересовался возможностью приобретения у «Динамо» Константина Тюкавина. Между клубами был определенный диалог, и, хотя 21-летний нападающий, чью стоимость Transfermarkt оценивает в 7 миллионов евро, был не против отправиться к армейцам, переход не состоялся.

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«Встречаться — не значит жениться, — объяснил «СЭ» агент форварда Алексей Сафонов. — Думаю, что многие клубы первой пятерки интересовались. Будет конкретика по цифрам — будем говорить. Интерес есть. Он хороший нападающий, парню всего 21 год».

«Аль-Хиляль» хочет Осимхена

После отказа Килиана Мбаппе (24-летний француз даже не явился на переговоры с делегацией клуба) в «Аль-Хиляле» переключились на другую суперзвезду — нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Неаполитанцы требуют за 24-летнего форварда минимум 150 миллионов евро — L`Equipe пишет, что саудовцы готовы рассмотреть этот вариант.

Санчес все еще может перейти в «Спартак»?

Последние несколько дней активно появлялись новости о переговорах «Спартака» и «Тоттенхэма» по трансферу защитника Санчеса. Клубы якобы договорились о цене (15 миллионов евро), и решение оставалось за самим игроком. Однако 26 июля поступила информация о том, что АПЛ заблокировала переход по политическим мотивам.

Однако, по данным журналиста Себастьяна Видаля, переговоры продолжаются, а переезд 27-летнего футболиста в Россию является наиболее вероятным исходом.

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Что еще происходит на трансферном рынке:

  • 23-летний защитник «Сочи» Дркушич может перейти в «Црвену Звезду». Ранее «РБ Спорт» сообщал, что игрока предлагали «Спартаку». Самого футболиста полностью устраивает вариант с Сербией — он хочет играть в Лиге чемпионов.

  • «Зенит» прилично снизил цену на Вендела и готов расстаться с бразильцем за 15 миллионов евро и бонусы вместо прямой продажи за 20 миллионов. Эту сумму питерцы ждут от «Фламенго», основного претендента на 25-летнего полузащитника.

Виктор Осимхен
Хорхе Карраскаль
ФК Аль-Хиляль
ФК Динамо (Москва)
ФК Лион
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Константин Тюкавин
Саба Сазонов
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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