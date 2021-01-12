Пепе не хочет в «Зенит», ЦСКА договорился с опорником из «Ниццы»

Последние трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Пепе не хочет переходить в «Зенит»

Эпопея с возможным переходом нападающего «Гремио» Пепе в «Зенит», похоже, подходит к концу. Как утверждает журналист Рафаэл Пфайффер, футболист останется в своем клубе до лета. Дело в том, что Пепе сам не захотел переходить в «Зенит», а официального предложения от «Порту» пока не поступало.

В этом сезоне 23-летний Пепе провел 21 матч в чемпионате Бразилии, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с «Гремио» рассчитан до 2024 года.

Dire??o do Gr?mio est? confiante na perman?ncia de Pep? at? o final da temporada. O jogador n?o quer atuar na R?ssia e o Gr?mio ainda n?o recebeu proposta do Porto. A conversa de Renato com Pep? deixou a dire??o otimista.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) January 11, 2021

ЦСКА присматривается к опорнику из «Ниццы»

Итальянский инсайдер Джанлуиджи Лонгари сообщил, что ЦСКА претендует на опорного полузащитника «Ниццы» Данилу Барбозу. По информации журналиста, сам футболист готов покинуть французский клуб и уже согласовал условия контракта с ЦСКА. Теперь дело за клубами, которые уже начали переговоры.

24-летний бразилец перешел в «Ниццу» в 2018 году за 10 миллионов евро из «Браги». Его контракт рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в пяти матчах за «Ниццу» во всех турнирах.

«Химки» продлили контракты с шестью игроками

«Химки» в Twitter сообщили о продлении контрактов с шестью игроками перед вылетом на сборы в Турцию. Свои соглашения с клубом продлили капитан Дмитрий Тихий, голкипер Илья Лантратов, защитники Егор Данилкин и Александр Филин, полузащитник Александр Трошечкин и форвард Илья Кухарчук.

Лантратов провел все 19 матчей в этом сезоне без замен, Данилкин, Тихий и Трошечкин следуют за ним в списке лидеров «Химок» по игровому времени, а Кухарчук — лучший бомбардир команды (четыре мяча).

? Перед вылетом на сборы в Турцию новые долгосрочные соглашения с клубом заключили:



? Дмитрий Тихий

? Александр Трошечкин

? Илья Лантратов

? Илья Кухарчук

? Егор Данилкин

? Александр Филинhttps://t.co/CgOSCcFAhp pic.twitter.com/mzm5I9AMaG — ФК Химки (@fc_khimki) January 11, 2021

«Краснодар» выкупил у «Чайки» своего воспитанника

«Краснодар» выкупил у «Чайки» своего воспитанника Лео Гогличидзе. Как сообщается на сайте клуба из Песчанокопского, «быки» воспользовались особым пунктом в контракте 23-летнего защитника. В ближайшее время Лео пройдет медосмотр и в случае успешного заключения врачей пополнит состав краснодарского клуба.

Гогличидзе перешел в «Чайку» в 2019 году сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. В нынешнем сезоне защитник провел 23 матча в ФНЛ, забил два мяча и получил восемь желтых карточек.