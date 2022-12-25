Юри Алберто не вернется в «Зенит», экс-форвард «Спартака» Барриос возобновит карьеру в 38, «МЮ» зовет Гакпо
Гиакумакис отказался от трансфера в «Локомотив»
По информации Sport24.gr, «Локомотив» планировал усилиться нападающим «Селтика» Георгиосом Гиакумакисом. Однако 28-летний грек не согласился на переход в российский клуб.
Контракт форварда с шотландской командой рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает футболиста в пять миллионов евро. На счету Гиакумакиса 11 матчей за сборную Греции.
Барриос возобновит карьеру
Бывший форвард «Спартака» Лукас Барриос принял решение возобновить карьеру, которую завершил в сентябре этого года. Как сообщает издание El Tribuno de Jujuy, 38-летний парагваец подпишет контракт с клубом «Химнасия», который выступает во втором дивизионе чемпионата Аргентины.
С 2013 по 2015 год форвард выступал за «Спартак». В составе сборной Парагвая он провел 36 матчей.
Датро перейдет в «Челси»
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» согласовал трансфер нападающего «Мольде» Давида Датро Фофана. 19-летний футболист прилетит в Англию для прохождения медобследования, после чего подпишет контракт с лондонским клубом. Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист забил 21 гол и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за «Мольде» во всех турнирах.
«Коринтианс» хочет выкупить Алберто
Как сообщает журналист Хорхе Никола, «Коринтианс» намерен выкупить у «Зенита» нападающего Юри Алберто, который выступает за бразильский клуб на правах аренды. Питерский клуб оценивает футболиста в 25 миллионов евро.
Не располагая такой суммой, «Коринтианс» предложил «Зениту» рассмотреть вариант с обменом Алберто на двух игроков. Речь идет о защитнике Роберто Ренане и полузащитнике Де Кейруше. Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Ренана в два миллиона евро, 22-летнего Де Кейруша — в пять миллионов.
Суареса не будет в Саудовской Аравии
По информации журналиста Фабрицио Романо, нападающий Луис Суарес получил предложение от клуба из Саудовской Аравии «Аль-Халидж», который был готов дать уругвайцу контракт на 18 месяцев.
Однако игрок отказался от этого варианта продолжения карьеры. Сообщается, что он уже согласовал двухлетний контракт с «Гремио». Напомним, с лета 2022 года Суарес выступает за «Насьональ».
«МЮ» сделал официальное предложение Гакпо
«Манчестер Юнайтед» отправил официальное предложение в ПСВ по переходу Коди Гакпо, сообщает Daily Mirror.
Издание утверждает, что боссы английского клуба в курсе финансовых проблем ПСВ и намерены воспользоваться этой ситуацией.
Ранее сообщалось, что ПСВ готов продать футболиста минимум за 75 миллионов евро.
На ЧМ-2022 нидерландский форвард сыграл 5 матчей и забил три гола.
В текущем сезоне 23-летний нападающий провел за ПСВ 24 встречи во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 17 результативных передач. Transfermarkt оценивает Гакпо в 60 миллионов евро.