Юри Алберто не хочет возвращаться в «Зенит» из «Коринтианса»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто, выступающий на правах аренды в «Коринтианс», заявил, что не хочет возвращаться в российскую команду.

«Я очень хочу продолжить играть здесь и надеюсь, что это осуществимо. Я никогда не ощущал такого единства с клубом за такой короткий срок. Это восхитительно. Многое зависит от руководства, от президента «Зенита», от других вещей. Я думаю, что мне проще остаться здесь, я очень этого хочу. Эта аренда была лучшим вариантом. Но я все еще хочу сыграть в Лиге чемпионов и планирую воплотить эту мечту в жизнь. Я собираюсь сначала стать чемпионом здесь, с «Коринтиансом», а потом добиться успеха там», — приводит слова Алберто ESPN Brazil.

21-летний футболист нынешний сезон проводит в аренде в «Коринтиансе». На его счету 28 матчей, 11 голов и два результативных паса.

Контракт Алберто с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.