Шомуродов может стать одноклубником Миранчука, «Ливерпуль» нацелился на звезду ЧМ-2022

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Торино» продолжает переговоры по переходу Шомуродова

По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, «Торино» сохраняет интерес к нападающему «Ромы» Элдору Шомуродову. 27-летний игрок сборной Узбекистана не входит в планы Жозе Моуринью, и туринский клуб намерен воспользоваться этой ситуацией.

Соглашение Шомуродова с римлянами рассчитано до 2026 года. Transfermarkt оценивает футболиста в семь миллионов евро. Ранее форвард выступал за «Ростов» и «Дженоа».

Асенсио — в «Барселоне»?

По данным AS, полузащитник «Реала» Марко Асенсио может оказаться в «Барселоне». Каталонский клуб продолжает следить за тем, как проходят переговоры по пролонгации контракта футболиста: соглашение истекает в июне 2023 года, но его обсуждение зашло в тупик.

Transfermarkt оценивает Асенсио в 25 миллионов евро. Ранее 26-летний хавбек выступал за «Мальорку» и «Эспаньол».

Марко Асенсио. Фото Global Look Press

Феликс может уйти из «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс может продолжить карьеру в Англии, утверждает Daily Mirror. На 23-летнего игрока претендуют сразу несколько топ-клубов АПЛ. Сообщается, что мадридцы даже готовы отпустить португальца в аренду до конца сезона, но в таком случае намерены получить компенсацию в размере 8 миллионов фунтов стерлингов. Контракт Феликса с «Атлетико» рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.

Жоау Феликс. Фото Global Look Press

«Ливерпуль» хочет взять Амрабата

По информации La Gazzetta dello Sport, «Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата.

Официально трансфер 26-летнего футболиста сборной Марокко может быть оформлен в январе. При этом «Фиорентина» намерена заработать на продаже минимум 40 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро. Контракт хавбека действует до 2024 года.

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию Фернандеса

Как сообщает журналист Бруно Андраде, сразу несколько клубов АПЛ заинтересованы в подписании полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса. Известно, что в их число входят «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Причем «МЮ» лидирует в гонке за 21-летнего футболиста — клуб готов выплатить отступные в размере 120 миллионов евро, чтобы избежать конкуренции.

Transfermarkt оценивает Фернандеса в 55 миллионов евро. Хавбек выступает за португальский клуб с 2022 года.