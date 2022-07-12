«Локомотив» подпишет Игнатьева, Джорджевич хочет вернуться в Россию, Вендела зовут в Англию

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Джорджевич хочет продолжить карьеру в России

По информации «РБ Спорт», нападающий Лука Джорджевич планирует продолжить карьеру в РПЛ. Как сообщает источник, после окончания соглашения с «Вайле» форвард получил предложения из Турции и Испании. Однако футболист хочет остаться в России и отказался от этих вариантов. Черногорца уже предложили «Оренбургу» и ряду других клубов премьер-лиги, но на данный момент команды отказались от трансфера 28-летнего игрока. Transfermarkt оценивает его в 450 тысяч евро.

«Арсенал» следит за Венделом

По информации Globo Esporte, полузащитник «Зенита» Вендел попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». Также хавбека ведет «Вест Хэм». Отмечается, что Вендел не хочет пользоваться опцией ФИФА, которое дает право приостановить контракт на следующий сезон, без договоренности с «Зенитом». После победы в Суперкубке Вендел заявил «СЭ», что остается в питерском клубе. В прошедшем сезоне РПЛ 24-летний футболист сыграл в 25 матчах, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

«Милан» не претендует на Миранчука

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара заявил, что клуб не намерен приобретать полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Также итальянцы не рассматривают вариант с арендой хавбека. «Обычно я не даю интервью, но с радостью скажу вам, что мы не интересуемся Миранчуком. Он хороший, даже особенный игрок. Но мы не хотим его приобретать. В зимнее трансферное окно мы также не хотели ни приобретать, ни арендовывать Миранчука», — добавил Массара в интервью «Чемпионату». Ранее россиянин выступал за «Локомотив». Контракт 26-летнего игрока с «Аталантой» действует до 2024 года.

Погба вернулся в «Ювентус»

Полузащитник Поль Погба стал игроком «Ювентуса». Соглашение рассчитано на четыре года. Француз уже выступал за туринцев с 2012 по 2016 год. Transfermarkt оценивает хавбека в 48 миллионов евро. В прошедшем сезоне АПЛ 29-летний футболист провел за «Манчестер Юнайтед» 20 матчей, забил один мяч и отдал девять голевых передач.

Игнатьев может подписать контракт с «Локомотивом»

По информации Metaratings, нападающий Иван Игнатьев находится на просмотре в «Локомотиве». Утром 11 июля форвард приехал на базу железнодорожников, где будет заниматься с тренерами. Судьба 23-летнего игрока должна решиться в ближайшие дни. Ранее россиянин выступал за «Краснодар», «Рубин» и «Крылья Советов». В прошедшем сезоне РПЛ футболист провел 14 матчей и забил один гол.