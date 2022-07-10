Крыховяк уехал в Саудовскую Аравию, «Сочи» хочет вернуть Мостового из «Зенита»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Мостовой интересен «Сочи»

По информации Metaratings, полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой может перейти в «Сочи» на правах аренды на один сезон. Однако источник отмечает: Сергей Семак не хочет отпускать хавбека и может заблокировать трансфер. Ранее Мостовой уже выступал за сочинцев на правах аренды в сезоне-2019/20. Transfermarkt оценивает игрока в три миллиона евро. В прошедшем сезоне РПЛ 24-летний футболист принял участие в 28 матчах, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

«Лилль» возьмет Кабеллу

По данным L'Equipe, экс-полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла подпишет контракт с «Лиллем». Как сообщает источник, соглашение будет рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один год. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено 10 июля. До этого француз выступал за «Арль-Авиньон», «Монпелье», «Ньюкасл», «Марсель» и «Сент-Этьен». Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока в 6,5 миллиона евро.

«Аль-Шабаб» подписал Крыховяка

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк приостановил соглашение с «быками» и перешел в «Аль-Шабаб». В пресс-службе команды из Саудовской Аравии сообщили, что хавбек заключил годичный контракт. Детали трансфера не разглашаются. Договор 32-летнего футболиста с российским клубом действует до 2024 года. Transfermarkt оценивает поляка в восемь миллионов евро.

«Бавария» ведет Де Лигта

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт близок к подписанию контракта с «Баварией». Соглашение будет рассчитано до 2027 года. Источник утверждает, что стороны уже достигли устной договоренности о сделке. Отмечается, что на замену голландскому центрбэку итальянцы намерены приобрести Калиду Кулибали из «Наполи». Договор 22-летнего игрока с туринцами действует до 2024 года.

Стерлинг переходит в «Челси»

По информации The Telegraph, нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг станет игроком «Челси». Ожидается, соглашение будет рассчитано на пять лет. А сумма сделки составит 41 миллион евро. Стерлинг прибудет в расположение лондонцев уже на следующей неделе. В минувшем сезоне АПЛ 27-летний игрок провел 30 матчей, забил 13 мячей и отдал пять голевых передач.