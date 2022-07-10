Футбол
Трансферы
Статьи
Все материалы Новости Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:15

Крыховяк уехал в Саудовскую Аравию, «Сочи» хочет вернуть Мостового из «Зенита»

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Мостовой интересен «Сочи»

По информации Metaratings, полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой может перейти в «Сочи» на правах аренды на один сезон. Однако источник отмечает: Сергей Семак не хочет отпускать хавбека и может заблокировать трансфер. Ранее Мостовой уже выступал за сочинцев на правах аренды в сезоне-2019/20. Transfermarkt оценивает игрока в три миллиона евро. В прошедшем сезоне РПЛ 24-летний футболист принял участие в 28 матчах, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

Николай Комличенко. Карпин возвращает Комличенко, ЦСКА отправил форварда в Болгарию, у Кокорина новый конкурент — из «Реала»

«Лилль» возьмет Кабеллу

По данным L'Equipe, экс-полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла подпишет контракт с «Лиллем». Как сообщает источник, соглашение будет рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один год. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено 10 июля. До этого француз выступал за «Арль-Авиньон», «Монпелье», «Ньюкасл», «Марсель» и «Сент-Этьен». Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока в 6,5 миллиона евро.

«Аль-Шабаб» подписал Крыховяка

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк приостановил соглашение с «быками» и перешел в «Аль-Шабаб». В пресс-службе команды из Саудовской Аравии сообщили, что хавбек заключил годичный контракт. Детали трансфера не разглашаются. Договор 32-летнего футболиста с российским клубом действует до 2024 года. Transfermarkt оценивает поляка в восемь миллионов евро.

Вилан Сиприен может стать игроком ЦСКА. «Динамо» может потерять топ-защитника, ЦСКА договаривается с игроком «Пармы», «Спартак» продает Урунова

«Бавария» ведет Де Лигта

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт близок к подписанию контракта с «Баварией». Соглашение будет рассчитано до 2027 года. Источник утверждает, что стороны уже достигли устной договоренности о сделке. Отмечается, что на замену голландскому центрбэку итальянцы намерены приобрести Калиду Кулибали из «Наполи». Договор 22-летнего игрока с туринцами действует до 2024 года.

Стерлинг переходит в «Челси»

По информации The Telegraph, нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг станет игроком «Челси». Ожидается, соглашение будет рассчитано на пять лет. А сумма сделки составит 41 миллион евро. Стерлинг прибудет в расположение лондонцев уже на следующей неделе. В минувшем сезоне АПЛ 27-летний игрок провел 30 матчей, забил 13 мячей и отдал пять голевых передач.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Андрей Мостовой
Гжегож Крыховяк
Рахим Стерлинг
Реми Кабелла
Футбол
3
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Сколько можно бегать в жару? Мнение эксперта
«Спартак» абаскалился. В борьбе за Суперкубок «Зенит» снова нанес красно-белым крупное оскорбление
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Зенит» после победы в Суперкубке сравнил «Спартак» с избитым миньоном
«Не будем гнаться за финансовыми мешками». Гендиректор «Спартака» после поражения от «Зенита»
Малком о Суперкубке: «Ничего простого не было. У «Спартака» сильная команда, пришлось постараться»
Семак о том, что «Зениту» заранее отдают чемпионство: «Если мы остановимся в своем развитии, то нас быстро съедят»
Семак оценил шансы Одоевского стать основным вратарем «Зенита»
Ловрен: «Мое будущее в «Зените»? Прямо сейчас я здесь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин возвращает Комличенко, ЦСКА отправил форварда в Болгарию, у Кокорина новый конкурент — из «Реала»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости