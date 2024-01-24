Тикнизян в «Зените», «Спартак» готовит 10 миллионов на нападающего, «Барселона» хочет Довбика

Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

Тикнизян и « Зенит»

Очень много информации появилось по переходу 24- летнего защитника « Локомотива» Наира Тикнизяна в « Зенит» . Так , по данным инсайдера Ивана Карпова , игрок обойдется питерцам в 8 миллионов евро , плюс « Зенит» может взять на себя 10 процентов от перепродажи , положенные ЦСКА от « Локомотива» .

По данным « СЭ» , Тикнизяну предложен пятилетний контракт , и , как уточняет « Чемпионат» , зарплата составит 1,2 миллиона евро в год ( в два раза больше , чем сейчас ). Спортивный директор « Локо» Дмитрий Ульянов в комментарии для « Матч ТВ » подтвердил факт переговоров : « Мы действительно находимся в процессе переговоров . Но какие - либо детали не комментируем» .

Новый форвард « Спартака»

По данным Карпова , красно - белые планируют подписать 21- летнего форварда « Твенте» Манфреда Угальде . Как сообщает голландский журналист Йерун Каптейнс , трансфер может обойтись примерно в 10 миллионов евро и вместе с бонусами стать рекордной продажей в истории клуба . Издание Metaratings дополнило , что зарплата нападающего сборной Коста - Рики составит 2 миллиона евро .

Магомед-Шапи Сулейманов. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Шапи не вернется в «Краснодар »

По информации « СЭ» , 24- летний нападающий « Ариса» Магомед - Шапи Сулейманов , арендованный у « Краснодара» , не вернется в РПЛ . Он провел за греческую команду столько матчей , сколько необходимо для автоматического выкупа .

«Барселоне » интересны игроки « Жироны»

Издание El Espanol сообщило , что «Барселона » интересуется пятью футболистами « Жироны» . Этот клуб сейчас возглавляет таблицу ла лиги , и некоторые его игроки привлекли внимание спортивного директора каталонцев Деку . Речь о полузащитниках Алейше Гарсии , Викторе Цыганкове , Янхеле Эррере , нападающих Савио и Артеме Довбике .

Келвин Филлипс. Фото Reuters

Келвин Филлипс покинет « Ман Сити»

По данным инсайдера Фабрицио Романо , « Ман Сити» и « Вест Хэм» договорились об аренде 28- летнего полузащитника « горожан» и сборной Англии Келвина Филлипса . Также инсайдер сообщает , что у «молотобойцев » будет право выкупа . Журналист Флориан Плеттенберг дополняет информацию : при выкупе игрок обойдется « Вест Хэму» в 40 миллионов евро .

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