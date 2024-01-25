Мбаппе выбрал «Реал», АПЛ не пустила Кордобу, Нобоа покинул РПЛ спустя 17 лет
Мбаппе решил перейти в «Реал»
По данным Bild, 24-летний форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение перейти в «Реал». Это случится летом, когда француз станет свободным агентом. Сообщается также, что Мбаппе хочет зарабатывать в Мадриде 70 миллионов евро в год, однако президент сливочных Перес предлагает только 35.
Бензема не хочет уезжать
Последнее время появлялось много слухов касательно 36-летнего форварда «Аль-Иттихада» Карима Бензема. Сообщалось, что он хочет покинуть Саудовскую Аравию: форвард даже не явился из отпуска вовремя и за это был отчислен из команды. Но сам Бензема в комментарии для L`Equipe do Soir высказался прямо: «Это абсолютная неправда. СМИ уже не знают, что придумать».
АПЛ не пустила Кордобу
По информации «Чемпионата», английская премьер-лига заблокировала аренду 30-летнего форварда «Краснодара» Джона Кордобы в «Фулхэм». Ранее появлялась информация о том, что лондонцы хотели взять нападающего в аренду с правом выкупа за 8 миллионов евро.
Нобоа покинул «Сочи»
38-летний полузащитник Кристиан Нобоа покинул «Сочи», его новым клубом станет «Эмелек», чьим воспитанником он является. Эквадорец с небольшим перерывом играл в РПЛ с 2007 года, становился чемпионом России в составе «Рубина», играл также за «Динамо», «Ростов» и «Зенит».
Вендел и «Ботафого»
По информации Globo Esporte, «Ботафого» может арендовать 26-летнего полузащитника «Зенита» Вендела. Как сообщает издание, в клубе не против этой аренды все, кроме главного тренера Сергея Семака. Позднее председатель правления питерского клуба Александр Медведев прокомментировал слух для «СЭ»: «Чья это информация? Globo? Наверное, это издание «Глупо». Слухи не комментируем и не обсуждаем».
Что еще происходит на трансферном рынке:
- По данным Fox Sports, «Зенит» готов заплатить отступные в 10 миллионов долларов за 26-летнего полузащитника «Америки» Альваро Фидальго. Футболист является воспитанником «Реала».
- Издание Metaratings сообщило, что 24-летний Наир Тикнизян пока не принял предложение «Зенита» и может остаться в «Локомотиве» до лета.