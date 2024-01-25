Мбаппе выбрал «Реал», АПЛ не пустила Кордобу, Нобоа покинул РПЛ спустя 17 лет

Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

Мбаппе решил перейти в «Реал»

По данным Bild, 24-летний форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение перейти в «Реал». Это случится летом, когда француз станет свободным агентом. Сообщается также, что Мбаппе хочет зарабатывать в Мадриде 70 миллионов евро в год, однако президент сливочных Перес предлагает только 35.

Бензема не хочет уезжать

Последнее время появлялось много слухов касательно 36-летнего форварда «Аль-Иттихада» Карима Бензема. Сообщалось, что он хочет покинуть Саудовскую Аравию: форвард даже не явился из отпуска вовремя и за это был отчислен из команды. Но сам Бензема в комментарии для L`Equipe do Soir высказался прямо: «Это абсолютная неправда. СМИ уже не знают, что придумать».

Карим Бензема. Фото AFP

АПЛ не пустила Кордобу

По информации «Чемпионата», английская премьер-лига заблокировала аренду 30-летнего форварда «Краснодара» Джона Кордобы в «Фулхэм». Ранее появлялась информация о том, что лондонцы хотели взять нападающего в аренду с правом выкупа за 8 миллионов евро.

Джон Кордоба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нобоа покинул «Сочи»

38-летний полузащитник Кристиан Нобоа покинул «Сочи», его новым клубом станет «Эмелек», чьим воспитанником он является. Эквадорец с небольшим перерывом играл в РПЛ с 2007 года, становился чемпионом России в составе «Рубина», играл также за «Динамо», «Ростов» и «Зенит».

Вендел и «Ботафого»

По информации Globo Esporte, «Ботафого» может арендовать 26-летнего полузащитника «Зенита» Вендела. Как сообщает издание, в клубе не против этой аренды все, кроме главного тренера Сергея Семака. Позднее председатель правления питерского клуба Александр Медведев прокомментировал слух для «СЭ»: «Чья это информация? Globo? Наверное, это издание «Глупо». Слухи не комментируем и не обсуждаем».

Что еще происходит на трансферном рынке: