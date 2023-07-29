Полоз перешел в «Торпедо», Махрез уехал в Саудовскую Аравию, «ПСЖ» нацелился на Дембеле

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Полоз стал новичком «Торпедо»

32-летний нападающий Дмитрий Полоз в статусе свободного агента перешел в «Торпедо». Контракт с форвардом заключен на два года. Игрок будет выступать в новом клубе под 70-м номером.

Напомним, ранее Полоз принадлежал «Ростову», который не продлил с нападающим контракт.

«Очень хотелось завоевать вновь медали вместе с «Ростовом», но... Также прошу прощения за мои незабитые пенальти, нереализованные моменты! Совокупно 242 матча, 58 мячей, 8,5 лет в стане команды... Очень тяжело прощаться», — написал в своих соцсетях Полоз.

Марез перешел в «Аль-Ахли»

«Манчестер Сити» объявил о трансфере алжирского хавбека Рияда Мареза в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

32-летний алжирец провел в «Манчестер Сити» пять лет, перейдя из «Лестера» в 2018-м.

Сообщалось, что «горожане» получат за игрока 35 миллионов евро, а также бонусы. Сам Марез подписал с «Аль-Ахли» контракт до 2027 года.

«ПСЖ» продал Икарди в «Галатасарай»

Аргентинский форвард Мауро Икарди подписал контракт с «Галатасараем», где ранее выступал на правах аренды. «ПСЖ» продал 30-летнего нападающего за 10 миллионов евро.

Сам Икарди подписал с турецким клубом контракт на три года. В 2020-м году «ПСЖ» приобретал Икарди у «Интера» за сумму в 58 миллионов евро.

Усман Дембеле. Фото Global Look Press

Дембеле может перейти в «ПСЖ»

Испанское издание AS сообщает, что 26-летний французский вингер «Барселоны» Усман Дембеле интересен «ПСЖ». Парижский клуб попытается купить футболиста, если команду покинет нападающий Килиан Мбаппе.

Источник отмечает, что с 1 августа отступные за Дембеле составят 100 миллионов евро, а до этой даты они равны 50 миллионам. Контракт француза с «Барсой» рассчитан до 2024 года.

Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс добавляет, что переговоры по трансферу Дембеле находятся в продвинутой стадии. «ПСЖ» хочет активировать пункт об отступных в 50 миллионов евро и подписать игрока до дедлайна, когда цена за него вырастет вдвое.

Другое испанское издание COPE сообщает, что у футболиста пока нет договоренности о переходе в «ПСЖ». Официальных предложений в каталонский клуб пока тоже не поступало, а самого игрока все устраивает в «Барселоне».

В клубе считают, что слухи о переходе в «ПСЖ» — игра агента футболиста для переговоров с руководством «Барселоны» по новому контратаку для Дембеле.

Садио Мане. Фото Global Look Press

Три больших трансфера в Саудовскую Аравию

Клубы из Саудовской Аравии продолжают активно привлекать звезд из европейских клубов.

Капитан «ПСЖ» Маркиньос близок к трансферу в «Аль-Наср», сообщает журналист Руди Галетти. 29-летний бразилец готов к переходу. Отмечается, что саудовский клуб уже направил официальные предложения в «ПСЖ», так и самому Маркиньосу с деталями контракта.

«Аль-Наср» также почти согласовал трансфер Садио Мане из «Баварии». Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что устная договоренность между клубами о переходе уже достигнута.

Отступные могут составить 40 миллионов евро, а сам Мане получит контракт с зарплатой в 40 миллионов в год. Чтобы закрыть переход, 31-летнему сенегальцу осталось пройти медосмотр, а клубам нужно решить вопрос с документальной частью.

Бывший партнер Мане по «Ливерпулю» Фабиньо тоже близок к трансферу в клуб Саудовской Аравии — «Аль-Иттихад». Фабрицио Романо сообщает, что 29-летний бразилец уже прошел медосмотр. Клубы также договорились о переходе игрока — «Ливерпуль» готов отпустить его за 40 миллионов евро.