«Спартак» и «Аякс» пока не договорились по Промесу, Халк выбирает клуб в Бразилии

Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.

Разность позиций — 5 миллионов евро

Продолжаются переговоры о возвращении Квинси Промеса в «Спартак», и пока красно-белые не пришли к общему знаменателю с «Аяксом». По информации «СЭ», амстердамцы хотя получить за 29-летнего футболиста 15 миллионов евро, тогда как московский клуб готов заплатить на 5 миллионов меньше (об этом сообщал «РБ»), причем повышать ставки российская сторона не намерена.

Между тем, сам Промес, на счету которого шесть мячей в текущем сезоне, готов к новому переезду в Россию. Его полностью устраивают условия возможного личного контракта. Против сделки, как утверждает AD , выступает главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который после скандальной истории с арестом регулярно выпускает Квинси в стартовом составе и рассчитывает на него в текущем сезоне.

Халк вернется домой

Если история возвращения Промеса в «Спартак» — реальность, то разговоры о Халке и «Зените» так и остались красивой теорией. У бразильца, который не стал подписывать новый контракт в Китае, сейчас статус свободного агента и достаточно предложений. Снова всплывают турецкие варианты («Бешикташ»), а в Португалии говорят о «Порту», цвета которого Халк защищал до переезда в Санкт-Петербург. Хотя порой кажется, что все эти слухи выгодны исключительно агентам, которые ведут торг с несколькими бразильскими клубами.

Первое предложение Халку сделал «Атлетику Минейру», где Хорхе Сампаоли собирает состав, который может бороться за чемпионство. Потом интерес обозначил «Палмейрас», но, как уверяют в Бразилии, зелено-белые вышли из игры, ознакомившись с условиями конкурентов. Реально же поспорить с «Атлетику» за Халка способен «Фламенго», где возможны смена главного тренера и уход ряда футболистов. По последним данным, предложенные красно-черными условия максимально близки к тем, на которые рассчитывают 34-летний футболист и его представители.

В «Локо» еще будут новички?

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко во время трансляции товарищеского матча железнодорожников против «Эстерсунда» намекнул на возможность появления в команде новичков.

— По поводу трансферов: клуб должен постоянно работать над этим. У нас есть сложности с лимитом, так как все позиции иностранцев заняты. Однако пока трансферное окно не закрыто — могут быть новости, — сказал Леонченко.

Думбья нашел команду на Мальте

Наконец-то определился с новым местом работы бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбья. Прошлый сезон 33-летний ивуариец провел в Швейцарии, однако возвращение в хорошо знакомый ему турнир не принесло форварду счастья. К февралю 2020-го он забил шесть мячей в 17 матчах за «Сьон», а потом случился скандал. Клуб предложил футболистам пойти на сокращение зарплат без обсуждения условий, а тех, кто не согласился, уволили, расторгнув контракты в одностороннем порядке.