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Сегодня, 08:00

Миранчук снова собрался в «Торино», де Хеа нашел клуб, Лунев может вернуться в РПЛ

Миранчук может вернуться в «Торино»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Андрей Лунев.
Фото Global Look Press
Давид де Хеа.
Фото Global Look Press
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Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

Миранчука ждут в «Торино»

По информации TuttoAtalanta, 28-летний полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может сменить команду. За россиянином наблюдает «Торино», в котором футболист провел прошлый сезон, находясь в аренде. За 29 игр в серии А в форме «быков» Миранчук забил четыре мяча. В нынешнем чемпионате в составе бергамасков Алексей появился на поле 8 раз и оформил один гол. Сообщается, что в трансфере полузащитника заинтересован лично тренер «Торино» Иван Юрич.

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«Зенит» покупает Артура

Как сообщает журналист Фабио Алейшо, переход 25-летнего бразильского полузащитника Артура в «Зенит» практически завершен. Петербуржцы почти договорились с «Палмейрасом» о трансфере футболиста за 15 миллионов евро, осталось уладить только вопрос с агентом — в процессе переговоров у Артура сменился представитель. За «Палмейрас» бразилец, призванный заменить Малкома, сыграл 45 матчей, в которых оформил 10+2 по «гол+пас».

Андрей Лунев.
Фото Global Look Press

Лунев может вернуться в РПЛ

По данным InKazan, 32-летний вратарь «Карабаха» Андрей Лунев может вернуться в РПЛ — в его услугах заинтересованы «Ростов» и «Рубин». Трансферная стоимость голкипера — около миллиона евро, контракт с азербайджанским клубом у него действует еще полгода. В России Лунев играл за «Уфу» и «Зенит», после чего отправился в «Байер».

Де Хеа нашел клуб

Самый дорогой свободный агент мира — 33-летний испанский голкипер Давид де Хеа — может вернуться в АПЛ. Летом вратарь не продлил контракт с «Манчестер Юнайтед», и с тех пор сидит без клуба. Однако по данным As, де Хеа интересен «Ньюкаслу» в связи с травмой основного вратаря команды Поупа. Сам Давид также не против краткосрочного соглашения.

Давид де Хеа.
Фото Global Look Press

«Арсенал» хочет де Лигта

По информации The Athletic, лондонский «Арсенал» зимой планирует усилить оборонительную линию. В качестве одного из вариантов рассматривается трансфер 24-летнего защитника «Баварии» Маттейса де Лигта, чья стоимость на Transfermarkt составляет 65 миллионов евро. Однако более вероятен переход летом, кроме голландца у канониров есть другие варианты. В частности, 24-летний Нико Шлоттербек из «Боруссии».

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Что еще происходит на трансферном рынке:

  • «Рома» отказалась от трансфера 37-летнего защитника Леонардо Бонуччи. По данным CDS, в клубе не захотели платить 2 миллиона евро «Униону» за возрастного игрока;

  • 37-летний голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может уехать в МЛС — в его услугах заинтересован «Лос-Анджелес», сообщает Фабрицио Романо. По данным инсайдера, «шпоры» уже дали зеленый свет на переход.

Алексей Миранчук
Андрей Лунев
Давид де Хеа
РПЛ
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Зенит
ФК Торино
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