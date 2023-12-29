Миранчук снова собрался в «Торино», де Хеа нашел клуб, Лунев может вернуться в РПЛ
Миранчука ждут в «Торино»
По информации TuttoAtalanta, 28-летний полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может сменить команду. За россиянином наблюдает «Торино», в котором футболист провел прошлый сезон, находясь в аренде. За 29 игр в серии А в форме «быков» Миранчук забил четыре мяча. В нынешнем чемпионате в составе бергамасков Алексей появился на поле 8 раз и оформил один гол. Сообщается, что в трансфере полузащитника заинтересован лично тренер «Торино» Иван Юрич.
«Зенит» покупает Артура
Как сообщает журналист Фабио Алейшо, переход 25-летнего бразильского полузащитника Артура в «Зенит» практически завершен. Петербуржцы почти договорились с «Палмейрасом» о трансфере футболиста за 15 миллионов евро, осталось уладить только вопрос с агентом — в процессе переговоров у Артура сменился представитель. За «Палмейрас» бразилец, призванный заменить Малкома, сыграл 45 матчей, в которых оформил 10+2 по «гол+пас».
Лунев может вернуться в РПЛ
По данным InKazan, 32-летний вратарь «Карабаха» Андрей Лунев может вернуться в РПЛ — в его услугах заинтересованы «Ростов» и «Рубин». Трансферная стоимость голкипера — около миллиона евро, контракт с азербайджанским клубом у него действует еще полгода. В России Лунев играл за «Уфу» и «Зенит», после чего отправился в «Байер».
Де Хеа нашел клуб
Самый дорогой свободный агент мира — 33-летний испанский голкипер Давид де Хеа — может вернуться в АПЛ. Летом вратарь не продлил контракт с «Манчестер Юнайтед», и с тех пор сидит без клуба. Однако по данным As, де Хеа интересен «Ньюкаслу» в связи с травмой основного вратаря команды Поупа. Сам Давид также не против краткосрочного соглашения.
«Арсенал» хочет де Лигта
По информации The Athletic, лондонский «Арсенал» зимой планирует усилить оборонительную линию. В качестве одного из вариантов рассматривается трансфер 24-летнего защитника «Баварии» Маттейса де Лигта, чья стоимость на Transfermarkt составляет 65 миллионов евро. Однако более вероятен переход летом, кроме голландца у канониров есть другие варианты. В частности, 24-летний Нико Шлоттербек из «Боруссии».
Что еще происходит на трансферном рынке:
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«Рома» отказалась от трансфера 37-летнего защитника Леонардо Бонуччи. По данным CDS, в клубе не захотели платить 2 миллиона евро «Униону» за возрастного игрока;
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37-летний голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может уехать в МЛС — в его услугах заинтересован «Лос-Анджелес», сообщает Фабрицио Романо. По данным инсайдера, «шпоры» уже дали зеленый свет на переход.