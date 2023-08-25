Азмун едет к Моуринью, Сазонов может уехать в Италию, неожиданный трансфер в Саудовскую Аравию

Последние переходы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

Салах готов к отъезду в Саудовскую Аравию

Днем ранее стало известно, что Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль». Об этом сообщает сразу ряд английских, арабских и испанских изданий. В частности, по информации Relevo, «Аль-Иттихад» готов сделать 31-летнего египтянина самым высокооплачиваемым футболистом лиги. Самого футболиста устраивает такой вариант.

Впрочем, инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «Ливерпуль» отклонил предложение саудовцев. Единственный вариант для Салаха — самому продвигать трансфер, мерсисайдцы не намерены его продавать.

Молодой талант в Саудовской Аравии

На фоне легенд и звезд неожиданно видеть в арабской лиге молодого «проспекта». Тем не менее, один из самых перспективных игроков ла лиги, 21-летний полузащитник «Сельты» Габри Вейга перешел в Саудовскую Аравию. Ранее на игрока претендовали почти все топ-клубы Европы, включая «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Барселону». Выбор Вейги настолько удивил общественность, что полузащитник «Реала» Тони Кроос в соцсетях прокомментировал трансфер емко: «Позорище».

Азмун близок к переходу в «Рому»

Не так давно появлялась информация, что «Зенит» работает над возвращением Сердара Азмуна. Однако 28-летний форвард вряд ли вернется в Санкт-Петербург. По данным Sky, иранцем заинтересовалась «Рома» и готова взять его в аренду. Чуть позже Фабрицио Романо дополнил новость — Азмун действительно переходит из «Байера» к Моуринью, у римлян будет необязательное право выкупа за 12 миллионов евро.

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Мбаппе ведет переговоры с «ПСЖ»

На этой неделе The Times уже сообщал о договоренностях «ПСЖ» и Килиана Мбаппе о том, что последний не покинет клуб бесплатно, а даже если такое случится, то не получит 100-миллионный бонус за лояльность. Но тогда речь шла об устных договоренностях. Теперь же Sky Sport сообщает, что 24-летний форвард вступил в настоящие переговоры о продлении контракта. Варианта, как и прежде, два — либо продление действующего соглашения, либо новый длительный договор.

Карраскаль все ближе к «Динамо»

Трансфер Хорхе Карраскаля в «Динамо» из ЦСКА последние дни обсуждается все громче. По информации инсайдера Ивана Карпова, клубы уже согласовали переход 25-летнего колумбийца за 5,5 миллиона евро, а еще 1,5 могут быть выплачены в виде бонусов. Однако на данный момент «Динамо» еще не договорилось с Карраскалем по зарплате — переговоры продолжаются.

Жоау Канселу. Фото Global Look Press

Что еще происходит на трансферном рынке:

— По информации Marca, «Барселона» планирует арендовать Жоау Канселу у «Манчестер Сити». Право выкупа в сделке по 29-летнему защитнику не предусмотрено. На данный момент каталонцы не могут завершить трансфер из-за финансовых проблем, но надеются успеть к закрытию трансферного окна.

— Издание UOL сообщает, что ЦСКА может подписать правого защитника «Атлетико Паранаэнсе» Хелвена. Трансфер 22-летнего футболиста оценивают в 4,5 миллиона евро.

— Саба Сазонов может уйти из «Динамо». По информации «СЖ», защитником интересуется «Удинезе» и загребское «Динамо». Итальянцы предлагают за Сазонова 2 миллиона евро.