Жозе Моуринью: «Предложения по Эриксену от «Интера» не было»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подчеркнул, что клуб еще не получал официальных предложений от «Интера» по трансферу Кристиана Эриксена. Ранее сообщалось, что датский хавбек близок к переходу в «Интер» в зимнее окно.

— Вам нужно спросить агента или «Интер», потому что они знают больше, чем я, — цитирует Goal Моуринью. — Если они уверены, значит готовы сделать нам предложение, чего еще не происходило.