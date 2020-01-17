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Жозе Моуринью: «Предложения по Эриксену от «Интера» не было»

21:45

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подчеркнул, что клуб еще не получал официальных предложений от «Интера» по трансферу Кристиана Эриксена. Ранее сообщалось, что датский хавбек близок к переходу в «Интер» в зимнее окно.

— Вам нужно спросить агента или «Интер», потому что они знают больше, чем я, — цитирует Goal Моуринью. — Если они уверены, значит готовы сделать нам предложение, чего еще не происходило.

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