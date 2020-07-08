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Жоржинью несчастлив в «Челси». Им интересуется «Ювентус»

8 июля 2020, 13:46
Жоржинью. Фото Reuters
Жоржинью. Фото Reuters
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Полузащитник «Челси» Жоржинью не чувствует себя счастливым в команде. Об этом сообщает Goal.com.

Сообщается, что футболист сборной Италии недоволен своим положением в команде. После возобновления сезона из-за пандемии коронавируса он отыграл в общей сложности 10 минут.

Фрэнк Лэмпард и тренерский штаб «синих» считают, что хавбек недостаточно полезен в атакующей игре. Интерес к игроку по-прежнему проявляет «Ювентус». Главный тренер «Юве» Маурицио Сарри хочет видеть его в своей команде.

28-летний Жоржинью в текущем сезоне провел 38 матчей за «Челси» и забил семь мячей при двух голевых передачах.

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