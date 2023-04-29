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29 апреля, 10:35

Жоау Педру прошел медосмотр перед трансфером в «Брайтон»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Уотфорда» Жоау Педру близок к переходу в «Брайтон», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 21-летний бразилец уже прошел медосмотр. В ближайшее время клуб объявит о переходе. Сообщается, что «Брайтон» заплатит за игрока 34 млн евро.

В текущем сезоне Жоау Педру провел 35 матчей в чемпионшипе, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 млн евро.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Уотфорд
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