Жоау Педру прошел медосмотр перед трансфером в «Брайтон»

Форвард «Уотфорда» Жоау Педру близок к переходу в «Брайтон», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 21-летний бразилец уже прошел медосмотр. В ближайшее время клуб объявит о переходе. Сообщается, что «Брайтон» заплатит за игрока 34 млн евро.

В текущем сезоне Жоау Педру провел 35 матчей в чемпионшипе, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 млн евро.