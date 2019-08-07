Жерар Пике: "Неймар должен публично заявить, что хочет уйти из "ПСЖ"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике признался, что хотел бы возвращения Неймара. По его словам, бразилец должен открыто попросить "ПСЖ" отпустить его в Каталонию.

– Ситуация сложная, потому что Неймар игрок "ПСЖ", – цитирует A Bola Пике. – Я хотел бы играть с ним, но Неймар должен публично сказать, что хочет уйти. Конечно, я с ним разговаривал. Но это частные беседы, и я не буду о них говорить. Он должен сам выйти на публику и сказать. Это отличный игрок и хороший человек. Ждем новостей о его будущем.