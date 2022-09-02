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Сегодня, 03:05

Защитник сборной США Брукс перешел в «Бенфику». Всю карьеру он провел в Германии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник Джон Энтони Брукс перешел из «Вольфсбурга» в «Бенфику». 29-летний амеирканец подписал однолетний контракт с португальским клубом. За новую команду он будет выступать под номером 25.

Всю свою карьеру футболист сборной США провел в Германии. Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В прошлом сезоне Брукс сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Также на его счету 5 желтых и 1 красная карточки.

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ФК Бенфика
ФК Вольфсбург
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