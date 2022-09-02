«Челси» арендовал Закарию у «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Денис Закария продолжит карьеру в Англии. «Челси» арендовал 25-летнего швейцарца до следующего лета.

В арендном соглашении прописана возможность выкупа прав на игрока сборной Швейцарии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 27 миллионов евро.

«Я хочу передать привет всем болельщикам «Челси». Я очень счастлив и горжусь тем, что играю за «синих», и не могу дождаться, когда увижу вас на «Стэмфорд Бридж», — приводит официальный сайт клуба слова Закарии.

В этом сезоне Закария уже сыграл в двух матчах чемпионата Италии, но не отметился результативными действиями.