Закария близок к переходу в «Ювентус»

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария близок к тому, чтобы стать игроком «Ювентуса», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

Указано, что речь идет о трансфере на постоянной основе. В прессе ранее упоминалась сумма в семь миллионов евро. Все остальные детали будут обсуждаться сегодня, когда игрок прибудет в Турин.

В сезоне-2021/22 35-летний швейцарец провел 18 матчей за «Боруссию», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Контракт футболиста с немецким клубом действует до конца июня 2022 года, игрок не будет продлевать соглашение.

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