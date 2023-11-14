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Сегодня, 02:43

«Ювентус» заинтересован в аренде Санчо

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 23-летнего англичанина претендует «Ювентус», который может арендовать игрока в январе. При этом туринский клуб рассматривает аренду Санчо только в том случае, если «МЮ» будет выплачивать часть его зарплаты.

14 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с тен Хагом. Сообщалось, что тренер готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и командой.

Джейдон Санчо
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
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