«Ювентус» взял в аренду полузащитника «Шальке» Маккенни
29 августа 2020, 23:52
«Ювентус» на своем официальном сайте объявил о годичной аренде полузащитника «Шальке» Уэстона Маккенни. Соглашение с немецким клубом действует до 30 июня 2021 года.
За аренду 21-летнего американца «Шальке» получит от «Юве» 4,5 миллиона евро. Также прописана сумма отступных в размере 18,5 миллиона евро, если туринский клуб захочет выкупить права на полузащитника.
Маккенни провел в сезоне-2019/20 32 матча и забил 3 мяча в чемпионате и Кубке Германии.
??? UFFICIALE | @WMckennie ? bianconero! ?? #WelcomeWeston #ForzaJuve— JuventusFC (@juventusfc) August 29, 2020