«Ювентус» взял в аренду полузащитника «Шальке» Маккенни

«Ювентус» на своем официальном сайте объявил о годичной аренде полузащитника «Шальке» Уэстона Маккенни. Соглашение с немецким клубом действует до 30 июня 2021 года.

За аренду 21-летнего американца «Шальке» получит от «Юве» 4,5 миллиона евро. Также прописана сумма отступных в размере 18,5 миллиона евро, если туринский клуб захочет выкупить права на полузащитника.

Маккенни провел в сезоне-2019/20 32 матча и забил 3 мяча в чемпионате и Кубке Германии.