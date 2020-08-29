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«Ювентус» взял в аренду полузащитника «Шальке» Маккенни

29 августа 2020, 23:52
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«Ювентус» на своем официальном сайте объявил о годичной аренде полузащитника «Шальке» Уэстона Маккенни. Соглашение с немецким клубом действует до 30 июня 2021 года.

За аренду 21-летнего американца «Шальке» получит от «Юве» 4,5 миллиона евро. Также прописана сумма отступных в размере 18,5 миллиона евро, если туринский клуб захочет выкупить права на полузащитника.

Маккенни провел в сезоне-2019/20 32 матча и забил 3 мяча в чемпионате и Кубке Германии.

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