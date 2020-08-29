«Ювентус» выбирает между Суаресом и Джеко

«Ювентус» интересуется двумя нападающими, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, туринцы рассматриваю в качестве замены Гонсало Игуаину форвардов «Барселоны» Луиса Суареса и «Ромы» Эдина Джеко. 34-летний босниец уже имеет опыт игры в серии А и является более дешевым вариантом, чем 33-летний уругваец, который получает около 18 млн евро. Однако Суарес — всемирно известное имя, способное продать много футболок и другой атрибутики.

В прошедшем сезоне серии А Джеко сыграл 35 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач. Суарес провел 36 матчей за «Барселону», забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.