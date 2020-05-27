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«Ювентус» вступил в борьбу за Бога

15:20
Жереми Бога. Фото juvefc.com.
Жереми Бога. Фото juvefc.com.
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Нападающий «Сассуоло» Жереми Бога входит в сферу интересов «Ювентуса», сообщают итальянские СМИ.

Футболист перешел в «Сассуоло» из «Челси». При этом лондонский клуб сохранил право обратного выкупа, однако, видимо, не будет им пользоваться. При этом футболистом интересуется «Наполи». Они готовы отдать за игрока 20-25 миллионов евро, «Сассуоло» требует 30 миллионов

По данным Sky Sport Italia, в борьбу за футболиста также вступил «Ювентус». 23-летний ивуариец в текущем сезоне провел 25 матчей за «Сассуоло» и забил восемь мячей при четырех голевых передачах.

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