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«Ювентус» интересуется форвардом «Бока Хуниорс» Уртадо

12:44
Ян Уртадо. Фото en24.news.
Ян Уртадо. Фото en24.news.
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«Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Бока Хуниорс» Яну Уртадо. Об этом сообщил его агент Родолфо Баке.

— Кто-то из «Ювентуса» спрашивал у меня об Уртадо, — цитирует агента Football Italia. —  Даниеле Де Росси — его хороший друг, они рядом жили в Буэнос-Айерсе, он каждый день подвозил его на тренировку. Но о каком-то интересе «Ромы» я не слышал. В любом случае, Ян хочет остаться в «Боке».

20-летний венесуэлец в текущем сезоне провел 14 матчей за команду и забил один мяч при одной голевой передаче.

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