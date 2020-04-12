«Ювентус» интересуется форвардом «Бока Хуниорс» Уртадо

«Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Бока Хуниорс» Яну Уртадо. Об этом сообщил его агент Родолфо Баке.

— Кто-то из «Ювентуса» спрашивал у меня об Уртадо, — цитирует агента Football Italia. — Даниеле Де Росси — его хороший друг, они рядом жили в Буэнос-Айерсе, он каждый день подвозил его на тренировку. Но о каком-то интересе «Ромы» я не слышал. В любом случае, Ян хочет остаться в «Боке».

20-летний венесуэлец в текущем сезоне провел 14 матчей за команду и забил один мяч при одной голевой передаче.