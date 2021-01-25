«Ювентус» интересуется двумя игроками «Баварии»
06:59
«Ювентус» в зимнее трансферное окно может усилиться полузащитником «Баварии» Корентеном Толиссо и нападающим мюнхенского клуба Джошуа Зиркзе, сообщает Calciomercato.
На данный момент речь идет о полноценных переходах.
26-летний француз Толиссо пришел в «Баварию» из «Лиона» в 2017 году. В нынешнем сезоне Толиссо сыграл в 17-и матчах во всех турнирах и забил один мяч. Transfermarkt оценивает футболиста в 25,5 миллионов евро.
19-летний голландец Зиркзе в нынешнем сезоне провел 9 матчей за «Баварию», на его счету 2 результативных передачи.
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