«Ювентус» интересуется двумя игроками «Баварии»

«Ювентус» в зимнее трансферное окно может усилиться полузащитником «Баварии» Корентеном Толиссо и нападающим мюнхенского клуба Джошуа Зиркзе, сообщает Calciomercato.

На данный момент речь идет о полноценных переходах.

26-летний француз Толиссо пришел в «Баварию» из «Лиона» в 2017 году. В нынешнем сезоне Толиссо сыграл в 17-и матчах во всех турнирах и забил один мяч. Transfermarkt оценивает футболиста в 25,5 миллионов евро.

19-летний голландец Зиркзе в нынешнем сезоне провел 9 матчей за «Баварию», на его счету 2 результативных передачи.