Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Ювентус» интересуется двумя игроками «Баварии»

06:59
Теги:

«Ювентус» в зимнее трансферное окно может усилиться полузащитником «Баварии» Корентеном Толиссо и нападающим мюнхенского клуба Джошуа Зиркзе, сообщает Calciomercato.

На данный момент речь идет о полноценных переходах.

26-летний француз Толиссо пришел в «Баварию» из «Лиона» в 2017 году. В нынешнем сезоне Толиссо сыграл в 17-и матчах во всех турнирах и забил один мяч. Transfermarkt оценивает футболиста в 25,5 миллионов евро.

19-летний голландец Зиркзе в нынешнем сезоне провел 9 матчей за «Баварию», на его счету 2 результативных передачи.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир