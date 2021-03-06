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«Ювентус» интересуется Агуэро

06:29
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Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в Италии, сообщает Goal со ссылкой на Sport Mediaset.

По сведениям источника, на 32-летнего аргентинца претендует «Ювентус», который планирует усилить атаку. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Барселона».

В текущем сезоне Агуэро провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.

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