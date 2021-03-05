«Ливерпуль» вновь заинтересовался Кулибали
«Ливерпуль» планирует летом приобрести защитника «Наполи» Калиду Кулибали, утверждает Sport Bild. В течение 2020 года уже появлялись слухи о трансфере 29-летнего защитника в английский клуб.
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.
Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. За это время он выиграл с командой Кубок Италии-2019/2020 и Суперкубок Италии-2014. В нынешнем сезоне защитник сыграл в 29 матчах во всех турнирах и забил один гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю