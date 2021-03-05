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«Ливерпуль» вновь заинтересовался Кулибали

21:23
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«Ливерпуль» планирует летом приобрести защитника «Наполи» Калиду Кулибали, утверждает Sport Bild. В течение 2020 года уже появлялись слухи о трансфере 29-летнего защитника в английский клуб.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. За это время он выиграл с командой Кубок Италии-2019/2020 и Суперкубок Италии-2014. В нынешнем сезоне защитник сыграл в 29 матчах во всех турнирах и забил один гол.

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