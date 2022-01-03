Месси в следующем году может перейти в «Интер Майами»
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может продолжить карьеру в MLS. Как сообщает Marca, «Интер Майами» может подписать аргентинца в 2023 году.
Ранее появилась информация, что Месси купил недвижимость в Майами.
Месси бесплатно перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года. В этом сезоне он сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 6 гол и сделал 4 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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