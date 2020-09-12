Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт заявил, что не планирует покидать клуб.

«Я подписал пятилетний контракт с «Арсеналом» для того, чтобы выигрывать титулы вместе с лондонским клубом. Два года прошло, и я доволен своим положением в команде. Мне нравится работать с Артетой, я никуда не ухожу из «Арсенала», — цитирует 29-летнего француза L'Equipe.

По данным СМИ, «Атлетико» хочет подписать нападающего. «Матрасники» предлагают за форварда не только денежную компенсацию, а и одного из футболистов на выбор — это нападающие Тома Лемар, Анхель Корреа или Витоло.

В зимнее трансферное окно «Арсенал» ранее отказал «Атлетико» в трансфере француза.

В прошлом сезоне АПЛ Ляказетт провел 30 матчей за лондонцев, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.