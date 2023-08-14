Все трансферы в истории футбола за 100 и более миллионов евро: полный список

Трансфер Кейна стал 16-м в истории футбола стоимостью в 100 миллионов евро и выше

Подборка переходов стоимостью выше 100 миллионов евро.

12 августа нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн перешел в «Баварию». Сумма трансфера составила 100 миллионов евро, плюс еще 20 миллионов английский клуб получит в качестве бонусов. Таким образом, английский футболист стал 16-м в истории, чей переход был оформлен за 100 миллионов евро и выше.

«СЭ» представляет подборку трансферов за 100 и более миллионов евро.

Неймар. Откуда: «Барселона». Куда: «ПСЖ». Когда: 2017. Сумма трансфера: 220 миллионов евро. Килиан Мбаппе. Откуда: «Монако». Куда: «ПСЖ». Когда: 2017. Сумма трансфера: 180 миллионов евро. Филиппе Коутиньо. Откуда: «Ливерпуль». Куда: «Барселона». Когда: 2018. Сумма трансфера: 135 миллионов евро. Усман Дембеле. Откуда: «Боруссия Д». Куда: «Барселона». Когда: 2017. Сумма трансфера: 135 миллионов евро. Жоау Феликс. Откуда: «Бенфика». Куда: «Атлетико Мадрид». Когда: 2019. Сумма трансфера: 135 миллионов евро. Энцо Фернандес. Откуда: «Бенфика». Куда: «Челси». Когда: 2023. Сумма трансфера: 121 миллион евро. Антуан Гризманн. Откуда: «Атлетико Мадрид». Куда: «Барселона». Когда: 2019. Сумма трансфера: 120 миллионов евро. Джек Грилиш. Откуда: «Ноттс Каунти». Куда: «Манчестер Сити». Когда: 2021. Сумма трансфера: 117,5 миллиона евро. Криштиану Роналду. Откуда: «Реал». Куда: «Ювентус». Когда: 2018. Сумма трансфера: 117 миллионов евро. Деклан Райс. Откуда: «Вест Хэм Юнайтед». Куда: «Арсенал». Когда: 2023. Сумма трансфера: 116,60 миллиона евро. Эден Азар. Откуда: «Челси». Куда: «Реал. Когда: 2019. Сумма трансфера: 115 миллионов евро. Ромелу Лукаку. Откуда: «Интер». Куда: «Челси». Когда: 2021. Сумма трансфера: 113 миллионов евро. Поль Погба. Откуда: «Ювентус». Куда: «Манчестер Юнайтед». Когда: 2016. Сумма трансфера: 105 миллионов евро. Джуд Беллингем. Откуда: «Боруссия Д». Куда: «Реал». Когда: 2023. Сумма трансфера: 103 миллиона евро (+ предусмотрены бонусы). Гарет Бейл. Откуда: «Тоттенхэм». Куда: «Реал». Когда: 2013. Сумма трансфера: 101 миллион евро. Харри Кейн. Откуда: «Тоттенхэм». Год: 2023. Сумма трансфера: 100 миллионов евро.

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