Владелец «Наполи» подтвердил, что клуб ведет переговоры с Сократисом

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал об интересе к защитнику «Арсенала» Сократиса Папастатопулоса.

— Мы работаем над подписанием Сократиса из «Арсенала», мы рассматриваем этот вариант, — приводит слова Де Лаурентиса IlNapoliOnline.com.

32-летний грек может стать стать заменой Калиду Кулибали, который близок к переходу в другой клуб. Неаполитанцы хотели приобрести защитника «Лилля» Габриэла, но игрок перешел в «Арсенал».

В минувшем сезоне Сократис провел 29 матчей за «канониров», отличившись тремя голами.