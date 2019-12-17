Видаль хочет перейти в «Интер», но «Барселона» не намерена продавать его

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль хотел бы стать игроком «Интера», сообщают итальянские СМИ.

Как информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, чилиец хочет работать с главным тренером «Интера» Антонио Конте, с которым они знакомы по «Ювентусу». Однако «Барса» не собирается его продавать. Переговоры между клубами зашли в тупик.

32-летний полузащитник в текущем сезоне провел 17 матчей за «Барсу» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

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