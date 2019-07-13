"Вест Хэм" поборется за Диегу Косту

Нападающий "Атлетико" Диегу Коста может продолжить карьеру в "Вест Хэме", сообщает Miror. Ранее в АПЛ заинтересованность в трансфере проявили "Эвертон" и "Вулверхэмптон".

"Молотобойцы" видят в нем замену Марко Арнаутовичу, который переехал в Китай. Ранее "Вест Хэму" не удалось заполучить форварда "Сельты" Макси Гомеса.

Испанец уже играл в Англии в составе "Челси" с 2014 по 2017 год, куда перешел как раз из "Атлетико". На его счету в составе лондонцев 120 матчей и 59 голов во всех турнирах. В мадридский клуб он вернулся летом 2017 года. В прошедшем сезоне на его счету 19 матчей и 5 голов во всех турнирах. Он был дисквалифицирован на 8 игр ла лиги за оскорбление арбитра.

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