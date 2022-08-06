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Сегодня, 11:33

«Вест Хэм» готов перехватить трансферную цель «Зенита»

Виктория Кравченко
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Защитник сборной Венгрии и «Фенербахче» Аттила Салаи может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает журналист Николо Скира. Ранее игроком также интересовался «Зенит», который готов был заплатить около 10 миллионов евро за футболиста. «Фенербахче» просит больше предложенной суммы.

По данным источника, в 24-летнем венгерском футболисте заинтересован «Вест Хэм», который готов побороться с петербургским клубом.

В составе «Фенербахче» защитник играет с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока — 12 миллионов евро. В минувшем сезоне Салаи провел 42 матча, забив гол и сделав 2 ассиста.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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