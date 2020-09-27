«Велес Сарсфилд» сообщил о переходе своего защитника в «Мальорку»

Защитник «Велес Сарсфилд» Брайан Куфре продолжит карьеру в «Мальорке», информирует официальный сайт аргентинского клуба. Футболист пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт. Испанский клуб получит 60 процентов экономических прав на игрока.

??? Braian Cufr? continuar? su carrera en el @RCD_Mallorca de Espa?a. El jugador ya se encuentra en la ciudad ib?rica para los chequeos m?dicos. La transferencia es por el 60% de los derechos econ?micos del defensor. ??xitos Braian!



??? https://t.co/YJns7g46ET pic.twitter.com/Z81VOHvSZF — V?lez Sarsfield (@Velez) September 26, 2020

23-летний аргентинец провел 90 матчей в составе «Велеса» за свою карьеру. В его активе три гола и шесть результативных передач. Он выступал за команду с 2015 года.