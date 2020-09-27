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«Велес Сарсфилд» сообщил о переходе своего защитника в «Мальорку»

03:08
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Защитник «Велес Сарсфилд» Брайан Куфре продолжит карьеру в «Мальорке», информирует официальный сайт аргентинского клуба. Футболист пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт. Испанский клуб получит 60 процентов экономических прав на игрока.

23-летний аргентинец провел 90 матчей в составе «Велеса» за свою карьеру. В его активе три гола и шесть результативных передач. Он выступал за команду с 2015 года.

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